『日本製 人工芝 若草ユニット E-V グリーン 60枚セット【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月28日 18時 30分に出品され03月28日 18時 30分に終了予定です。即決価格は8,319円に設定されています。現在523件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。茨城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

日本製 人工芝 若草ユニット E-V グリーン 60枚セット



【商品説明】

・商品モデル番号: 474773

・梱包サイズ: 32.0×64.0×58.5(cm)



【サイズ】

高さ : 32.00 cm

横幅 : 58.50 cm

奥行 : 64.00 cm

重量 : 12.19 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ 花、ガーデニング

人工芝 タグ 日本製

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若草ユニット

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グリーン

60枚セット