『NXstyle ガーデンルーフEセット RKN-E 9900779[検索用キーワード＝花壇ブロック種類 花壇 レンガ 花壇 DIY 花壇ブロック おしゃれ]【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月30日 02時 38分に出品され03月30日 02時 38分に終了予定です。即決価格は8,319円に設定されています。現在66件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。茨城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 小さな草花にぴったりのスモールサイズのブロック。下記は営業日で数えての出荷目安、ご注文後2〜6営業日後の出荷となります