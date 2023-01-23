『Dog Head Collar with Silk Thread Soft and Adjustable Head Halter Collar for Small Medium Large Dogs【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月12日 12時 49分に出品され03月12日 12時 49分に終了予定です。即決価格は8,319円に設定されています。現在672件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
商品名Dog Head Collar with Silk Thread， Soft and Adjustable Head Halter Collar for Small Medium Large Dogs in Striped Pattern(M，Black)ブランド：wintchuk商品サイズ：Medium高さ：3.3 cm横幅：11.5 cm奥行：18.8 cm 商品番号：色：Black素材：Nylon
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落札価格8319円
672 入札履歴
終了
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