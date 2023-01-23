『PET SHOW 50個 1.4インチ インタラクティブ 猫 おもちゃボール 屋内猫用 カラフル レインボー ソフトフォーム 子猫 おもちゃ ボール【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月06日 16時 08分に出品され03月06日 16時 08分に終了予定です。即決価格は8,319円に設定されています。現在416件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福井県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 商品名PET SHOW 50個 1.4インチ インタラクティブ 猫 おもちゃボール 屋内猫用 カラフル レインボー ソフトフォーム 子猫 おもちゃ ボール 小型犬 子犬 静かな遊び 5色PET SHOW 50pcs 1.4"" Interactive Cat Toy Balls for Indoor Cats Colorful Rainbow Soft Foam Kitten Toys Ball for Small Dogs Puppies Quiet Playing Stuff 5 Colorsブランド：PET SHOW商品サイズ：高さ：6.9 cm横幅：20.7 cm奥行：23.1 cm 商品番号：色：50pcs 5 Colors Rainbow素材：Foam