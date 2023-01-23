『LUVANGI Dog Grooming Hammock Set 10-Piece Cat and Dog Sling for Nail Clipp【お歳暮】』はヤフオクでから03月10日 11時 10分に出品され03月10日 11時 10分に終了予定です。即決価格は8,319円に設定されています。現在932件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。佐賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 商品名LUVANGI Dog Grooming Hammock Set， 10-Piece Cat and Dog Sling for Nail Clipping and Trimming Includes Hanging Harness， Pet Nail Clipper， File， Steel Comb， S-Hooks and 2 Hanging Straps (L)ブランド：LUVANGI商品サイズ：L高さ：7.1 cm横幅：15.2 cm奥行：21.6 cm 商品番号：色：Red素材：Nylon