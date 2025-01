LUVANGI Dog Grooming Hammock Set 10-Piece Cat and Dog Sling for Nail Clipp【お歳暮】

商品情報

商品名LUVANGI Dog Grooming Hammock Set, 10-Piece Cat and Dog Sling for Nail Clipping and Trimming Includes Hanging Harness, Pet Nail Clipper, File, Steel Comb, S-Hooks and 2 Hanging Straps (L)ブランド:LUVANGI商品サイズ:L高さ:7.1 cm横幅:15.2 cm奥行:21.6 cm 商品番号:色:Red素材:Nylon