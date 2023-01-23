『Litewoo Bird Cotton Bed Hammock Toy Warm Soft Plush Double Access Bird Tent Nest for Parrot Parakeet Cockatiel Cockatoo Budgie Lovebirds (M/Beige)【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月07日 00時 02分に出品され04月07日 00時 02分に終了予定です。即決価格は8,319円に設定されています。現在771件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岡山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 商品名Litewoo Bird Cotton Bed Hammock Toy， Warm Soft Plush Double Access Bird Tent Nest for Parrot Parakeet Cockatiel Cockatoo Budgie Lovebirds (M/Beige)ブランド：Litewoo商品サイズ：高さ：6.7 cm横幅：23.6 cm奥行：29 cm 商品番号：色：Beige素材：