『Podinor Stainless Steel Dog Bowls Food and Water Non Slip Anti Skid Stackable Pet Puppy Dishes for Small Medium and Large Dogs (2 Pack)【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月01日 02時 18分に出品され04月01日 02時 18分に終了予定です。即決価格は8,319円に設定されています。現在652件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。富山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 商品名Podinor Stainless Steel Dog Bowls， Food and Water Non Slip Anti Skid Stackable Pet Puppy Dishes for Small， Medium and Large Dogs (2 Pack)ブランド：Podinor商品サイズ：2 Cup/18 oz ea.高さ：8.4 cm横幅：21.9 cm奥行：22.1 cm 商品番号：色：Blue素材：Stainless Steel