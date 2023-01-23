『Good ’n’ Fit Small Rolls Made with Real Venison 10 Count Highly Digestible Rawhide for Dogs Multicolor Model Number: P-94431 並行輸入品【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月31日 22時 38分に出品され03月31日 22時 38分に終了予定です。即決価格は8,319円に設定されています。現在446件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。奈良県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 商品名Good ’n’ Fit Small Rolls Made with Real Venison， 10 Count， Highly Digestible Rawhide for Dogs， Multicolor， Model Number: P-94431ブランド：GoodnFun商品サイズ：small | 10-count高さ：8 cm横幅：17 cm奥行：20.8 cm 商品番号：P-94431色：Multicolor素材：