『Supet Cat Harness and Leash Set for Walking Cat and Small Dog Harness Soft Mesh Harness Adjustable Cat Vest Harness with Reflective Strap Comfort F【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月08日 21時 40分に出品され03月08日 21時 40分に終了予定です。即決価格は8,319円に設定されています。現在79件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。広島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 商品名Supet Cat Harness and Leash Set for Walking Cat and Small Dog Harness Soft Mesh Harness Adjustable Cat Vest Harness with Reflective Strap Comfort Fit for Pet Kitten Puppy Rabbitブランド：Supet商品サイズ：Medium (Chest: 13"" - 15"")高さ：4.2 cm横幅：16.6 cm奥行：18.3 cm 商品番号：Cat-Harness-0002-Blue-M色：Blue素材：Mesh