『Supet Cat Harness and Leash Set for Walking Cat and Small Dog Harness Soft Mesh Harness Adjustable Cat Vest Harness with Reflective Strap Comfort F【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月08日 21時 40分に出品され03月08日 21時 40分に終了予定です。即決価格は8,319円に設定されています。現在79件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。広島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
商品名Supet Cat Harness and Leash Set for Walking Cat and Small Dog Harness Soft Mesh Harness Adjustable Cat Vest Harness with Reflective Strap Comfort Fit for Pet Kitten Puppy Rabbitブランド：Supet商品サイズ：Medium (Chest: 13"" - 15"")高さ：4.2 cm横幅：16.6 cm奥行：18.3 cm 商品番号：Cat-Harness-0002-Blue-M色：Blue素材：Mesh
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落札価格8319円
79 入札履歴
終了
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