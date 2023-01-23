『Fitwarm Plaid Pet Clothes for Dog Sweatshirts Cat Pullover Hooded Shirts Red XXL 並行輸入品【お歳暮】』はヤフオクでから05月02日 03時 40分に出品され05月02日 03時 40分に終了予定です。即決価格は8,319円に設定されています。現在737件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。富山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 商品名Fitwarm Plaid Pet Clothes for Dog Sweatshirts Cat Pullover Hooded Shirts Red XXLブランド：Fitwarm商品サイズ：XXL高さ：3.8 cm横幅：19.3 cm奥行：22.9 cm 商品番号：Fwsweatshirt_red_XXL_A8196色：Red素材：Cotton