NHL SAN Jose Sharks Puck Toy for Dogs & Cats. Play Hockey with Your Pet wit【年末の贈り物】

商品名NHL SAN Jose Sharks Puck Toy for Dogs & Cats. Play Hockey with Your Pet with This Licensed Dog Tough Toy Reward!ブランド:Pets First商品サイズ:Hockey Puck Toy高さ:3 cm横幅:14.7 cm奥行:20.8 cm 商品番号:SJS-3233色:San Jose Sharks素材:rubber