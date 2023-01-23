『NHL SAN Jose Sharks Puck Toy for Dogs & Cats. Play Hockey with Your Pet wit【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月20日 21時 07分に出品され03月20日 21時 07分に終了予定です。即決価格は8,319円に設定されています。現在538件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 商品名NHL SAN Jose Sharks Puck Toy for Dogs & Cats. Play Hockey with Your Pet with This Licensed Dog Tough Toy Reward!ブランド：Pets First商品サイズ：Hockey Puck Toy高さ：3 cm横幅：14.7 cm奥行：20.8 cm 商品番号：SJS-3233色：San Jose Sharks素材：rubber