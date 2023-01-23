『Charming Pet Scrunch Bunch Lamb Interactive Plush Squeaky Dog Tug Toy 並行輸入品【2024年最新】 』はヤフオクでから04月13日 04時 54分に出品され04月13日 04時 54分に終了予定です。即決価格は8,319円に設定されています。現在306件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
商品名Charming Pet Scrunch Bunch Lamb Interactive Plush Squeaky Dog Tug Toyブランド：Charming Pet商品サイズ：One-Size高さ：13.2 cm横幅：18.1 cm奥行：37.6 cm 商品番号：627色：Lamb素材：Polyester
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落札価格8319円
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終了
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