『Max and Neo Stainless Steel Chain Martingale Collar - We Donate a Collar to a Dog Rescue for Every Collar Sold (Small Black) 並行輸入品【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月12日 23時 25分に出品され03月12日 23時 25分に終了予定です。即決価格は8,319円に設定されています。現在564件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 商品名Max and Neo Stainless Steel Chain Martingale Collar - We Donate a Collar to a Dog Rescue for Every Collar Sold (Small， Black)Max and Neo Stainless Steel Chain Martingale Collar - We Donate a Collar to a Dog Rescue for Every Collar Sold (Small， Black)ブランド：Max and Neo商品サイズ：Small高さ：1.9 cm横幅：8.1 cm奥行：15.5 cm 商品番号：591色：BLACK素材：Metal