『Max and Neo Double Handle Traffic Dog Leash Reflective - We Donate a Leash to a Dog Rescue for Every Leash Sold (Blue 6 FT) 並行輸入品【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月23日 20時 09分に出品され04月23日 20時 09分に終了予定です。即決価格は8,319円に設定されています。現在171件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
商品名Max and Neo Double Handle Traffic Dog Leash Reflective - We Donate a Leash to a Dog Rescue for Every Leash Sold (Blue， 6 FT)ブランド：Max and Neo商品サイズ：6 FOOT高さ：2.5 cm横幅：6.4 cm奥行：29.2 cm 商品番号：BLU6FDD色：Blue素材：Nylon
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落札価格8319円
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終了
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