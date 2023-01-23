『ジェックス OSOTO キャリー ローラー 軽量 ポリカーボネイト製 ハードキャリー ブラック ペット用 Sサイズ【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月10日 08時 14分に出品され04月10日 08時 14分に終了予定です。即決価格は8,319円に設定されています。現在642件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山形県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ジェックス OSOTO キャリー ローラー 軽量 ポリカーボネイト製 ハードキャリー ブラック ペット用 Sサイズ
【商品説明】
【サイズ】
高さ : 30.80 cm
横幅 : 42.00 cm
奥行 : 44.20 cm
重量 : 3.48 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8319円
642 入札履歴
終了
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