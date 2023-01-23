『ニュートロ ナチュラルチョイス スペシャルケア 減量用 超小型犬〜小型犬用 成犬用 チキン＆玄米 6kg [ ドッグフード Nutro ニュートロ]【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月24日 00時 44分に出品され03月24日 00時 44分に終了予定です。即決価格は8,319円に設定されています。現在855件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。新潟県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 本品は、肥満犬の減量に適した、効果的に摂取カロリーを抑えることができ、

かつ栄養バランスに優れた製品です。肥満犬には、適正体重に近づけるダイエットが必要です。

本品は、295kcal/100gの低カロリーで、適正体重に近づける減量をサポートします。

また、肥満犬の減量サポートのため、超小型犬〜小型犬でもおいしく食べられるよう粒を小さくし、

噛ませるために独自の形状を工夫しています。



【減量サポート】

低カロリー・低脂質＊の製品設計。

＊当社 ナチュラルチョイス™ ラム＆玄米 中型犬〜大型犬用 成犬用 製品比 カロリー15%オフ、脂質28％オフ



【第一主原料にチキン（肉）を使用】

好き嫌いが多い超小型犬〜小型犬のために、抜群のおいしさを実現。



【独自の小粒設計】

超小型犬〜小型犬でもおいしく食べられるよう粒を小さくし、噛ませるために独自の形状を工夫。





【腸内環境の健康維持】

玄米やサツマイモなど、バランスの良い食物繊維の組み合わせで腸内環境の健康維持に配慮。