『BEAUTYZOO Small Dog Harness and Leash Set Step in No Chock No Pull Soft Mesh Dog Harnesses Reflective for Extra-Small/Small Medium Puppy Dogs and Cat【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月17日 06時 57分に出品され04月17日 06時 57分に終了予定です。即決価格は8,319円に設定されています。現在57件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 商品名BEAUTYZOO Small Dog Harness and Leash Set，Step in No Chock No Pull Soft Mesh Dog Harnesses Reflective for Extra-Small/Small Medium Puppy Dogs and Cats， Plaid Dog Vest Harness for XS S Pets， Orange XSブランド：BEAUTYZOO商品サイズ：XSmall(Chest Girth 13"" - 14.5"")高さ：6.8 cm横幅：8.1 cm奥行：16.2 cm 商品番号：色：Orange素材：Soft Mesh Fabric