『DoggieKit Dog Winter Coat-Windproof Cozy Dogs Jacket Warm Vest for Cold Weather Waterproof Soft Padd【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月22日 08時 03分に出品され03月22日 08時 03分に終了予定です。即決価格は8,319円に設定されています。現在128件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。沖縄県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
商品名DoggieKit Dog Winter Coat-Windproof Cozy Dogs Jacket Warm Vest for Cold Weather，Waterproof Soft Padded Pet Clothes with Dual D-Ring Apparel for Puppy Small Medium Large Dogsブランド：DoggieKit商品サイズ：3XL(Neck:16.5"" Chest:22"" Back:19.7"")高さ：4 cm横幅：27 cm奥行：32 cm 商品番号：1516色：Pink Solid素材：Polyester
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落札価格8319円
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終了
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