『Docutca Soft Cat Cone Collar Cat Recovery Collar Cute Donut Cat Cone Alte【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月22日 09時 55分に出品され03月22日 09時 55分に終了予定です。即決価格は8,319円に設定されています。現在386件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 商品名Docutca Soft Cat Cone Collar， Cat Recovery Collar， Cute Donut Cat Cone Alternative After Surgery with Adjustable Neck Strap，Comfy Pet Pillow Cone for Small Dog， Kittenブランド：Docutca商品サイズ：高さ：6.4 cm横幅：28.5 cm奥行：37 cm 商品番号：GD003色：GREEN素材：GREEN