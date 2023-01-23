『Furhaven Medium Dog Coat Flex-Fit Reversible Two-Tone Faux Fur & Quilted Fleece Jacket Washable - M【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月25日 18時 39分に出品され03月25日 18時 39分に終了予定です。即決価格は8,319円に設定されています。現在573件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長野県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 商品名Furhaven Medium Dog Coat Flex-Fit Reversible Two-Tone Faux Fur & Quilted Fleece Jacket， Washable - Marine Blue， Mediumブランド：Furhaven商品サイズ：Medium高さ：6.9 cm横幅：37.1 cm奥行：54.2 cm 商品番号：213419色：Flex-Fit Coat - Marine Blue素材：Faux Fur