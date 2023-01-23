『フランスベッド正規品 マットレスカバー ベージュ キング(幅195×長さ195cm) 厚さ30cmまで 「EFFEstandard(エッフェ【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月16日 01時 58分に出品され03月16日 01時 58分に終了予定です。即決価格は8,318円に設定されています。現在681件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
フランスベッド正規品 マットレスカバー ベージュ キング(幅195×長さ195cm) 厚さ30cmまで 「EFFEstandard(エッフェ
【商品説明】
・マットレス厚さ30cm対応
・抗菌防臭加工
・綿100％
【サイズ】
高さ : 7.40 cm
横幅 : 28.60 cm
奥行 : 40.60 cm
重量 : 840.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8318円
681 入札履歴
終了
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