『エツミ インナーレンズキャップ 43mm用 E-6692〔×10セット〕【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月27日 23時 34分に出品され03月27日 23時 34分に終了予定です。即決価格は8,318円に設定されています。現在295件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
インナーレンズキャップ 43mm用
エツミ インナーレンズキャップ 43mm用 E-6692〔×10セット〕
エツミ インナーレンズキャップ 43mm用 E-6692〔×10セット〕
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【商品名】 (まとめ)エツミ インナーレンズキャップ 43mm用 E-6692【×10セット】 【ジャンル・特徴】 インナーレンズキャップ 43mm用 [ E-6692 ]/【メーカー名】エツミ【型番】E-6692 キャップ周辺に突起物がなく、小口径のサイズの中に最大限のつまみの大きさを確保したインナータイプ。キャップの着脱がしやすく、カメラを肩から提げてもキャップが外れにくい構造です。また、紛失防止用のゴム紐も装備しています。 ※マクロ、魚眼タイプ大口径ズームレンズ等のレンズに一部使用できないものがあります。その際はフィルター等を装着して取り付けてください。 サイズ/仕様：43mm用 製品重量：（約）10g 主要素材：樹脂製 パッケージ外寸（約）奥行×横幅×高さmm：15×90×135 原産国：台湾 紛失防止用ゴム紐を装備・・・続きは下へ
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落札価格8318円
295 入札履歴
終了
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