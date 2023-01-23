エツミ インナーレンズキャップ 43mm用 E-6692〔×10セット〕【年末の贈り物】

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インナーレンズキャップ 43mm用

エツミ インナーレンズキャップ 43mm用 E-6692〔×10セット〕

エツミ インナーレンズキャップ 43mm用 E-6692〔×10セット〕

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【商品名】 (まとめ)エツミ インナーレンズキャップ 43mm用 E-6692【×10セット】 【ジャンル・特徴】 インナーレンズキャップ 43mm用 [ E-6692 ]/【メーカー名】エツミ【型番】E-6692 キャップ周辺に突起物がなく、小口径のサイズの中に最大限のつまみの大きさを確保したインナータイプ。キャップの着脱がしやすく、カメラを肩から提げてもキャップが外れにくい構造です。また、紛失防止用のゴム紐も装備しています。 ※マクロ、魚眼タイプ大口径ズームレンズ等のレンズに一部使用できないものがあります。その際はフィルター等を装着して取り付けてください。 サイズ/仕様：43mm用 製品重量：（約）10g 主要素材：樹脂製 パッケージ外寸（約）奥行×横幅×高さmm：15×90×135 原産国：台湾 紛失防止用ゴム紐を装備・・・続きは下へ