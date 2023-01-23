『鉄道グッズ/映像 新幹線 JR500 WEST JAPAN 〔DVD〕 約120分 4：3 〔電車 趣味 教養 ホビー〕【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月14日 16時 53分に出品され03月14日 16時 53分に終了予定です。即決価格は8,318円に設定されています。現在70件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 世界最速300km/h スーパーマシン500系の魅力に迫る 鉄道映像DVD

鉄道グッズ/映像 新幹線 JR500 WEST JAPAN 〔DVD〕 約120分 4：3

鉄道グッズ/映像 新幹線 JR500 WEST JAPAN 〔DVD〕 約120分 4：3 〔電車 趣味 教養 ホビー〕

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【商品名】 鉄道グッズ/映像 新幹線 JR500 WEST JAPAN 【DVD】 約120分 4：3 〔電車 趣味 教養 ホビー〕 【ジャンル・特徴】 JR500 WEST JAPAN 鉄道グッズ 新幹線 500系 電車グッズ 鉄道映像 電車映像 趣味 ホビー 教養 電車 鉄道 列車 プレゼント 贈り物 電車ファン 鉄道ファン train railway トレイン レイルウェイ でんしゃ れっしゃ てつどう 乗り物 乗物 移動 公共交通 JR ＪＲ 国鉄 [ TEBD-60001 ]/【メーカー名】株式会社テイチクエンタテインメント【型番】TEBD-60001 ―超高速では空気も壁になる― 世界最速300ｋｍ/hのスーパーマシン500系の魅力に迫ります。 3方向マルチアングル：300km/h走行の西明石から岡山まで。ロングノーズ・翼形パンタグラフなど最新メカニズムや、0系から500系までの新幹線車両映像、諸元表・列車編成表・路線図などの静止画像を収録。 DV・・・続きは下へ

カテゴリ DVD、映像ソフト

その他 タグ 鉄道グッズ/映像

新幹線

JR500

WEST

JAPAN

〔DVD〕

約120分

4：3

〔電車

趣味

教養

ホビー〕