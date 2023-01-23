『ツヤット（３箱セット） ペット用【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから05月10日 06時 37分に出品され05月10日 06時 37分に終了予定です。即決価格は8,317円に設定されています。現在678件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 規格・内容量：1箱：30g(1g×30包)

・原材料・成分：デキストリン、マルトオリゴ糖、乳酸菌FK-23菌粉末、セルロース

・アレルゲンフリー！1包で3 000億個相当(ヨーグルト30リットル分)の犬・猫用の乳酸菌

・1包でヨーグルト30リットル分の乳酸菌