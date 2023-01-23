『ICECO キャンプ 寝袋 シュラフ アウトドア コンパクト 封筒型 寝袋 2 IN 1使用可能 180GSM人工ダウン【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月16日 17時 26分に出品され03月16日 17時 26分に終了予定です。即決価格は8,317円に設定されています。現在434件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。和歌山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
ICECO キャンプ 寝袋 シュラフ アウトドア コンパクト 封筒型 寝袋 2 IN 1使用可能 180GSM人工ダウン 190T防水 保温 丸洗い可能 軽量 車中泊 防災用 冬/夏 オールシーズン用 収納パック付き (-20[度]/左ジッパー)
商品コード：52061129440
型番：ICECO
?【寝心地を追求したICECOキャンプ寝袋】キャンプの夜を満喫しよう!毛布/寝袋二層構造・220100cm大きいサイズ・180GSM人工ダウン、-20[度]~10[度]適用・2 IN 1使用可能・丸洗い可能・オールシーズン対応。?ICECOキャンプ寝袋は、現役キャンパーがこれまで数々の寝袋を使用経験から、最高の寝心地を研究して製品化しました、快適な寝心地を徹底追求。
?【毛布/寝袋二層構造デザイン】アウターはブランケットやショール、クッションとしても使えて、快適性を高めるという機能面の役割も兼ねています。?180GSM
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落札価格8317円
434 入札履歴
終了
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