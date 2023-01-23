『UNIDRAGON 木製パズル ジグソー、大人と子供への最高のギフト、ユニークな形のジグソー ピース 永遠の像、41 x 32 cm、299【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月30日 22時 16分に出品され04月30日 22時 16分に終了予定です。即決価格は8,317円に設定されています。現在602件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。東京都からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 【商品名】

UNIDRAGON 木製パズル ジグソー、大人と子供への最高のギフト、ユニークな形のジグソー ピース 永遠の像、41 x 32 cm、299



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 5.70 cm

横幅 : 18.00 cm

奥行 : 23.90 cm

重量 : 610.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。