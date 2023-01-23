『UNIDRAGON 木製パズル ジグソー、大人と子供への最高のギフト、ユニークな形のジグソー ピース 永遠の像、41 x 32 cm、299【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月30日 22時 16分に出品され04月30日 22時 16分に終了予定です。即決価格は8,317円に設定されています。現在602件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。東京都からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
UNIDRAGON 木製パズル ジグソー、大人と子供への最高のギフト、ユニークな形のジグソー ピース 永遠の像、41 x 32 cm、299
【商品説明】
【サイズ】
高さ : 5.70 cm
横幅 : 18.00 cm
奥行 : 23.90 cm
重量 : 610.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8317円
602 入札履歴
終了
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