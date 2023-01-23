『Citizen 腕時計 KL9-313-10 レディース ブラック【お歳暮】』はヤフオクでから03月20日 19時 19分に出品され03月20日 19時 19分に終了予定です。即決価格は8,317円に設定されています。現在332件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

Citizen 腕時計 KL9-313-10 レディース ブラック



【商品説明】

・ガラス：サファイアガラス、ケース：ステンレス、バンド：カーフ

・精度：±15秒/月(非受信時)、光発電：1.5年、防水性能：10気圧防水



【サイズ】

高さ : 8.70 cm

横幅 : 8.80 cm

奥行 : 11.70 cm

重量 : 140.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

腕時計、アクセサリー

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