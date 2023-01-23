『Citizen 腕時計 KL9-313-10 レディース ブラック【お歳暮】』はヤフオクでから03月20日 19時 19分に出品され03月20日 19時 19分に終了予定です。即決価格は8,317円に設定されています。現在332件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
Citizen 腕時計 KL9-313-10 レディース ブラック
【商品説明】
・ガラス：サファイアガラス、ケース：ステンレス、バンド：カーフ
・精度：±15秒/月(非受信時)、光発電：1.5年、防水性能：10気圧防水
【サイズ】
高さ : 8.70 cm
横幅 : 8.80 cm
奥行 : 11.70 cm
重量 : 140.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
（5年保証）国内正規品 G-SHOCK 腕時計 小型化 薄型化 GMD-S5600BA シリーズ フルトーン仕上げのパステルカラー ブラック ホワイト
¥ 8316
Baby-G ベイビージー ベビージー CASIO カシオ カラー スケルトン ホワイト 白 BGA-270S-7AJF レディース 腕時計 国内正規品 送料無料
¥ 8316
ベビージー BABY-G 腕時計 アナデジLウォッチ BGA-150EF-7BJF フィットハウス
¥ 8316
VIGOROSO メンズ 腕時計 自動巻き 機械式 ブラックダイヤル レザーストラップ 腕時計
¥ 8316
Anne Klein Womens Leather Strap Watch並行輸入品
¥ 8316
Timex レディース Easy Reader レザーストラップウォッチ Red/Silver-Tone並行輸入品
¥ 8316
Lucky Brand Watches for Women Floral Dial with Genuine Leather Strap Quartz
¥ 8316
Lucky Brand Watches for Women Floral Dial with Genuine Leather Strap Quartz
¥ 8316
レディース 腕時計 |Anne Klein Womens Premium Crystal Accented Bracelet Watch【並行輸入品
¥ 8316
gショック レディース カシオ gショック レディース ベビーg BGA-150FL-1AJF 13500
¥ 8316
ベビーg ベビージー baby-g レディース 腕時計 ブランド BSA-B100 ランニング ジョギング 歩数計 Bluetooth BSA-B100-2ADR カシオ ネイビー
¥ 8316
腕時計 【NIXON/ニクソン】 Sentry SS 時計 アナログ 電池式
¥ 8316
ベビーg ベビージー baby-g レディース 腕時計 ブランド BSA-B100 ランニング ジョギング 歩数計 Bluetooth BSA-B100-2ADR カシオ ネイビー
¥ 8316
BABY-G ベビーG レディース 時計 カシオ babyg フローラル ダイアル 花柄 BGA-150FL-1AJF
¥ 8316
CASIO カシオ BABY-G ベビージー Color Skeleton Series カラースケルトンシリーズ BGA-270S-7AJF レディース 腕時計
¥ 8316
CASIO カシオ ベビーG Baby-G BGD-140-1A デジタル 黒 ブラック 腕時計 ブランド おしゃれ 20代 40代 50代
¥ 8316
BABY-G ベビーG レディース 時計 カシオ babyg フローラル ダイアル 花柄 BGA-150FL-7AJF
¥ 8316
腕時計 レディース 防水 カシオ gショック レディース ベビーg BGA-150FL-7AJF 13500
¥ 8316
落札価格8317円
332 入札履歴
終了
オークファンの無料会員に登録すれば
一度検索した商品をお気に入り登録可能。
マイブックマーク機能で
いつでもすぐに登録した商品を
見返すことができます。
既に会員の方はこちらからログインをお願いいたします
「同じ商品を出品する」機能のご利用には
オークファン会員登録が必要です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額8,800円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！
オークションで稼ぐための人気機能！
「期間おまとめ検索」を使えば、複数月をまたいだ指定期間の相場検索が可能です。レアな商品の相場や過去の出品数をまとめて確認できます。
さらに、オークファンプレミアムに登録すると最大過去10年分の相場データが月1,200回まで閲覧可能です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額2,200円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！