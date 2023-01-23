『ヘリーハンセン 水着 バスクミッドショーツ メンズ WSウェットサンド L【お歳暮】』はヤフオクでから03月22日 17時 37分に出品され03月22日 17時 37分に終了予定です。即決価格は8,317円に設定されています。現在578件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山形県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
"画像出典元：「HELLY HANSEN(ヘリーハンセン)」より引用"
【商品名】
ヘリーハンセン 水着 バスクミッドショーツ メンズ WSウェットサンド L
【商品説明】
・はっ水:20洗3級
・ヒップのポケットは面ファスナー付き
・メイン素材: <表地>漁網ナイロンピーチワッシャー(ナイロン100%)<裏地>ポリエステルメッシュ(ポリエステル100%)
・海やプールで着用しても劣化しにくい耐海水・耐塩素糸を使用
・素材構成: 表地／漁網ナイロンピーチワッシャー(ナイロン100%) 裏地／ポリエステルメッシュ(ポリエステル100%)
・股下:19cm(Lサイズ)・18cm(WLサイズ)
・街でのカジュアルスタイルからビーチまでこの1着で対応できる、マルチパーパスなショーツ
【サイズ】
高さ : 4.00 cm
横幅 : 25.90 cm
奥行 : 34.20 cm
重量 : 230.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8317円
578 入札履歴
終了
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