『弘益 koeki 木製スタンドミラー ブラウン P-121【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月13日 16時 08分に出品され04月13日 16時 08分に終了予定です。即決価格は8,317円に設定されています。現在43件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
手鏡、ハンドミラー
【商品名】
弘益 koeki 木製スタンドミラー ブラウン P-121
【商品説明】
・メーカー型番: P-121
・サイズ:W495×D395×H1510mm鏡サイズ:W295×H1190mm
・商品仕様:フレーム:天然木 塗装(ブラウン)
・生産国:ベトナム
・重量:6.5kg
【サイズ】
高さ : 6.00 cm
横幅 : 42.00 cm
奥行 : 137.00 cm
重量 : 8.00 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
【ご注意】
個数や本数が記載の無い商品につきましては基本的に単品（数量１）での販売となります。
商品タイトル、商品説明に記載されている数量、容量をご確認しご購入ください。
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輸入商品である場合稀に外箱に擦れやつぶれがある場合がございますが不良ではございません。
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落札価格8317円
43 入札履歴
終了
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