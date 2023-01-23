『GARDENA(ガルデナ)枝切りばさみ(直径42mm対応)バイパス型 EnergyCut 750B 12007-20【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月07日 18時 51分に出品され03月07日 18時 51分に終了予定です。即決価格は8,317円に設定されています。現在166件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 説明GARDENA枝切りばさみ(直径42mm対応)バイパス型 EnergyCut 750B~難しい枝切り作業に最適。通常の3倍の力で切断可能。優れた切断ジオメトリと内蔵のギアにより、切断時に手の力を省力。 切断時に2枚の研磨された刃(バイパス型切断原理)が滑らかに動き、植物を傷めない。枝切り鋏エネルギーカットは、若い木の切断に適している。GARDENA純正の園芸用品は、ガーデニングを楽しむお客様から45年以上にわたり信頼を得ている。