『Dog Squeaky Toys No Stuffing 3 Pack Dog Toys Crinkle Dog Toys for Small Dogs Durable Dog Chew Toys Plush Cute Animals Natural Puppy Toys for Teeth【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月03日 00時 51分に出品され04月03日 00時 51分に終了予定です。即決価格は8,317円に設定されています。現在450件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 商品名Dog Squeaky Toys No Stuffing， 3 Pack Dog Toys Crinkle Dog Toys for Small Dogs Durable Dog Chew Toys Plush Cute Animals Natural Puppy Toys for Teething Pet Toys Squeak for Boredomブランド：SHARLOVY商品サイズ：3 PACK高さ：10.4 cm横幅：10.4 cm奥行：16 cm 商品番号：色：3 PACK素材：floppy plush