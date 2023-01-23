『イヤリング K10 パール イヤリング【お歳暮】』はヤフオクでから03月26日 23時 11分に出品され03月26日 23時 11分に終了予定です。即決価格は8,316円に設定されています。現在776件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。沖縄県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 『タイムセール実施中』

ZOZO問い合わせ番号:25117189

ショップ:L&Co.，エルアンドコー

ブランド:Jewel closet by L&Co.，ジュエルクローゼットバイエルアンドコー

商品名:K10 パール イヤリング

カテゴリ:アクセサリー>イヤリング

ブランド品番:55-7072/55-7076

素材:K10 イエローゴールド， 天然淡水パール

原産国:日本

カラー:ゴールド，その他1

サイズ:FREE

企画ID:1509137，1509128，1486525

カテゴリ ファッション

腕時計、アクセサリー

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K10

パール

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