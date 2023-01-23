『Oyydecor Jewelry Box for Women Girls Gifts， 2 Layer Jewelry Organizer， PU【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月18日 15時 17分に出品され04月18日 15時 17分に終了予定です。即決価格は8,316円に設定されています。現在551件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|商品名
|Oyydecor Jewelry Box for Women Girls Gifts， 2 Layer Jewelry Organizer， PU Leather Display Jewelry Storage Case with Removable Tray and Mirror for Necklace Earrings Rings Bracelets
|ブランド名
|商品コメント
| Large Storage Space: Our jewelry organizer box size is 10.3" x 10.3" x 3.7" large capacity; Designed for organizing all types of jewelry， including earrings， bracelets， rings necklaces， etc.
Excellent Layout design: Our jewelry box organizer for girls is designed in two layers， the first layer is removable， and the layout of the first layer is designed to accommodate a variety of different types of jewelry， the second layer is divided into grids of the same size， which can accommodate more large size jewelry. These layout designs can tidy your countertop， and save lots of space to make your room look neater.
Great Protection For Jewelry: The inside of our jewelry box is made of soft velvet which keeps your jewelry well against dust， fingerprints， scratches， and damages! The outside of the jewelry organizer is made of PU leather， which is anti-abrasive， non-deforming， and easily clean with a damp cloth.
Attractive Appearance: This jewelry display case has a classic elegant appearance that looks very luxurious and exquisite， and is available in a variety of colors， as well as equipped with a mirror， which can clearly display your stored jewelry while preserving the jewelry.
Great Gift Ideal: This jewelry organizer is perfect as a gift for women， girls， and wives. And perfect gift for birthdays， Christmas， Wedding day， Valentines Day， Mothers day， Fathers day， Anniversary Day!
こちらの商品は欧米仕様の海外直輸入品です。
ご注文を頂いた後に、弊社アメリカ倉庫より商品を取り寄せ、日本国内倉庫で一旦受領、検品等の後、お届け先へ発送致します。
お届けには通常2-4週間程お時間を頂戴しております。
海外からの流通過程において外箱等に若干のスレ・ヘコミなどが生じる場合がありますので、あらかじめご了承ください。
通関手続きの際に商品の開封確認を行う場合があります。輸入関税の請求はございません。
他店舗でも併売しておりますので、入れ違いで完売の際にはご容赦下さい。
ご注文後は、すぐにアメリカ倉庫にて出荷準備に入りますので、ご注文後のキャンセルはお断りさせて頂いております。
大口注文や掲載していない商品についても海外からお取寄せすることが可能です。「問い合わせ」よりご連絡ください。メールの返信は翌営業日以降となりますのでご了承ください。
商品カテゴリ
JANコード/ISBNコード
0792542028368
商品コード
YS0000010437414278
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落札価格8316円
551 入札履歴
終了
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