『東方神起 TVXQ 2019 Seasons Greetings 2019年 カレンダーセット【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月20日 22時 33分に出品され03月20日 22時 33分に終了予定です。即決価格は8,316円に設定されています。現在953件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 タイトル: TVXQ 2019 Seasons Greetings

発売日: 2018-12-07

1パッケージ210X297（MM）

2アコーディオンカレンダー7枚2セット/ 4X6.3（INCH）

3 DVD 30〜40分紙袋125X130（MM）

4卓上カレンダー表紙170X230（MM）から（13枚）170X230（MM）

5デコステッカー肖像透明ステッカー200X287（MM）

6調ステッカー手書き透明ステッカー200X287（MM）

7 A4ポスター200X287（MM）

8ハードカバーダイアリーカバー170X230（MM）から（120p）168X227（MM）

9 Additional Item 11/9公開

1.半製品：ノーリターン（但し、不良商品に限り交換可能）

DVDリージョンコード：All（字幕：韓国語）