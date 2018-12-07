『東方神起 TVXQ 2019 Seasons Greetings 2019年 カレンダーセット【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月20日 22時 33分に出品され03月20日 22時 33分に終了予定です。即決価格は8,316円に設定されています。現在953件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
タイトル: TVXQ 2019 Seasons Greetings
発売日: 2018-12-07
1パッケージ210X297（MM）
2アコーディオンカレンダー7枚2セット/ 4X6.3（INCH）
3 DVD 30〜40分紙袋125X130（MM）
4卓上カレンダー表紙170X230（MM）から（13枚）170X230（MM）
5デコステッカー肖像透明ステッカー200X287（MM）
6調ステッカー手書き透明ステッカー200X287（MM）
7 A4ポスター200X287（MM）
8ハードカバーダイアリーカバー170X230（MM）から（120p）168X227（MM）
9 Additional Item 11/9公開
1.半製品：ノーリターン（但し、不良商品に限り交換可能）
DVDリージョンコード：All（字幕：韓国語）
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落札価格8316円
953 入札履歴
終了
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