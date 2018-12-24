『チョン・セウン Jeong Se Woon 2019 Seasons Greetings + Poster Calendar in Tube (First Press Limited Edition) 2019年 カレンダーセット【新年の贈り物】』はヤフオクでから05月14日 21時 20分に出品され05月14日 21時 20分に終了予定です。即決価格は8,316円に設定されています。現在257件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 チョン・セウン - 2019 JEONG SEWOONシーズングリーティング

発売日: 2018-12-24

ジョンセウンと2019 EVERY DAY、LUCKY DAY！

唯一無二の魅力で、成長中のジョンセウンが2019年には、果たしてどのような話を聞いててみませんか？

2019年「ジョンセウンの年間計画表」コンセプトで行われた2019ジョンセウンシーズングリーティング

ビハインド映像が含まれているDVDをはじめ、ダイアリー、ポスターカレンダー、ポストカード、フォトカード、接着メモ用紙、ステッカー、フォトスタンドなどで多様に??製作されたジョンセウンの2019シーズングリーティングは、ファンが日常の中でジョンセウンの2019年の誓いと計画を一緒に共有していくという構成で制作されています。

- DESK CALENDAR

- DIARY

- DVD（SEASONS GREETINGS Making DVD / ALL CODE / 45min）

- DAILY SCHEDULER

- CUTTING STICKER（15EA 1SET）

- BOOKMARK

- DIARY STICKER

- POSTCARD（3EA 1SET）

- LENTICULAR

- PHOTO STAND

- POSTER CALENDAR（初回限定特典）