『米海軍飛行隊史 No.305 ワールドウォッチャーズ 第一電子攻撃飛行隊と第一艦隊航空偵察飛行隊 (書籍)[ギンターブックス]《在庫切れ》【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月28日 07時 30分に出品され04月28日 07時 30分に終了予定です。即決価格は8,316円に設定されています。現在328件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。高知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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仕様：ソフトカバー 【ページ数】304ページ 【判型】21.6cm×27.95cm 【その他】写真：633枚(大部分がカラー写真)、カラーイラスト：39枚、部隊章イラスト：89枚

ブランド：ギンターブックス

型番：SGBNF305

検索ワード：nw200525 米海軍飛行隊史 No.305：“ワールドウォッチャーズ” 第一電子攻撃飛行隊 (ECMRON-1)と第一艦隊航空偵察飛行隊 (VQ-1) (書籍) アンジェロ・ロマーノ _00155 _00161 _00165 CTG008 b0003974