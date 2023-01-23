『看護のための最新医学講座 第32巻【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月26日 09時 16分に出品され03月26日 09時 16分に終了予定です。即決価格は8,316円に設定されています。現在375件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 本 ISBN:9784521623313 日野原重明／監修 井村裕夫／監修 出版社:中山書店 出版年月:2002年11月 サイズ:486P 27cm 看護学 ≫ 臨床看護 [ 臨床看護その他 ] カンゴ ノ タメ ノ サイシン イガク コウザ 32 イリヨウ メンセツ カラ シンダン エ 看護のための最新医学講座 32 登録日:2013/04/07 ※ページ内の情報は告知なく変更になることがあります。