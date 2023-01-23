『Carson Dellosa Calendar Set?Multicolor， Seasonal Kit With Monthly Headers，【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月24日 12時 13分に出品され04月24日 12時 13分に終了予定です。即決価格は8,316円に設定されています。現在251件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。東京都からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品説明 輸入商品は受注後に海外の倉庫より取り寄せ、国内で検品後、お客様へ発送となります。そのため、納期は約2〜3週間のお時間をいただいております。 商品名 Carson Dellosa Calendar Set?Multicolor， Seasonal Kit With Monthly Headers， Days of the Week， Numbers， Seasons， Holidays， Bulletin Board D?cor (415 pc) ブランド名 商品コメント MULTI-PURPOSE LEARNING TOOL: Carson Dellosas Calendar Set combines seasonal classroom and homeschool d?cor with engaging， holiday-themed calendars and cover-ups to create fun， hands-on learning for everyday use.

DIMENSIONS: The classroom calendar kit includes a 23-inch x 17-inch calendar that fits perfectly onto a bulletin board， or hangs with ease from most standard doors or classroom walls.

WHAT’S INCLUDED: This set includes a calendar with 12 monthly headers， 12 sets of patterning calendar cover-ups， and a resource guide.

ORGANIZED LEARNING: This set provides everything you need to teach and reinforce day of the week， schedules， dates， seasons， and more through organized， hands-on practice and holiday-themed bulletin board accessories. 製品自体、未使用品になりますが、輸入商品の場合、アメリカからの輸送中に外箱にダメージがある場合がございます。商品自体のご使用には問題ございません。また、輸入関税のご請求はございませんので、ご安心ください。 商品カテゴリ タクトショップ キッチン、日用品、文具 本、雑誌、コミック 関連グッズ その他趣味 カレンダー

JANコード/ISBNコード 9781604181692

商品コード YS0000047440255593