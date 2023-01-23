『A級 吉野石膏 (20kg)【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月28日 20時 35分に出品され04月28日 20時 35分に終了予定です。即決価格は8,316円に設定されています。現在548件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

A級 吉野石膏 (20kg)



【商品説明】

・陶磁器型材製作、美術（造形、彫塑）製作、義肢装具製作用。純白度が高く、作業性、吸水性が良好



【サイズ】

高さ :

横幅 :

奥行 :

重量 :

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。