『セガトイズ(SEGA TOYS) ココ さかだちして チョコレート【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月10日 13時 07分に出品され03月10日 13時 07分に終了予定です。即決価格は8,316円に設定されています。現在647件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。北海道からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

セガトイズ(SEGA TOYS) ココ さかだちして チョコレート



【商品説明】

・使用電池:単三型電池×4本 (別売り)

・原産国:中国

・梱包サイズ:15.0×30.0×26.0cm

・種類:単品



【サイズ】

高さ : 15.10 cm

横幅 : 26.00 cm

奥行 : 30.00 cm

重量 : 760.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。