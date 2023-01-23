『セガトイズ(SEGA TOYS) ココ さかだちして チョコレート【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月10日 13時 07分に出品され03月10日 13時 07分に終了予定です。即決価格は8,316円に設定されています。現在647件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。北海道からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
セガトイズ(SEGA TOYS) ココ さかだちして チョコレート
【商品説明】
・使用電池:単三型電池×4本 (別売り)
・原産国:中国
・梱包サイズ:15.0×30.0×26.0cm
・種類:単品
【サイズ】
高さ : 15.10 cm
横幅 : 26.00 cm
奥行 : 30.00 cm
重量 : 760.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8316円
647 入札履歴
終了
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