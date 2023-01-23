ワイヤレス 手元スピーカー (AC電源/乾電池 対応) YWLS-24(B) ブラック ワイヤレス 集音器 補聴 テレビ会議 テレビ用手元スピーカー ワイヤレススピーカー【2025年の人気アイテム】

商品情報

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山善(YAMAZEN) キュリオム

ワイヤレス 手元スピーカー (AC電源/乾電池 対応)

YWLS-24(B) ブラック

60478



本体サイズ：スピーカー：幅28.9×奥行6.3×高さ6.6cm 重量425g

ワイヤレス送信機：幅4.1×奥行1.5×高さ7.5cm 重量43g

原産国：中国

テレビの音声が手元で聞ける

ワイヤレス伝送距離：最大30m

人の声が聞き取りやすくなるクリア音声スイッチ

電池残量を気にしないで使えるACアダプター付属

【スピーカー(受信機)】

・スピーカー：40mm×2、パッシブラジエーターユニット×2

・実用最大出力：2W×2

・電源：ACアダプター(DC5V/2A)、単3乾電池×4(別売)

・出力端子：3.5mmステレオミニジャック

・電池持続時間：約26時間

【ワイヤレス送信機】

送信周波数帯：2.4GHz帯

・到達距離：約30m

・電源：ACアダプター(DC5V/0.55A)

・入力端子：3.5mmステレオミニジャック

セット内容：スピーカー(受信機)、ワイヤレス送信機(コード長1.5m)、スピーカー用ACアダプター(コード長1.5m)、ワイヤレス送信機用ACアダプター(コード長1.5m)、RCA変換ケーブル(コード長10cm)、メッセージカード