『ワイヤレス 手元スピーカー (AC電源/乾電池 対応) YWLS-24(B) ブラック ワイヤレス 集音器 補聴 テレビ会議 テレビ用手元スピーカー ワイヤレススピーカー【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月06日 21時 31分に出品され04月06日 21時 31分に終了予定です。即決価格は8,316円に設定されています。現在523件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。京都府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【送料無料】
山善(YAMAZEN) キュリオム
ワイヤレス 手元スピーカー (AC電源/乾電池 対応)
YWLS-24(B) ブラック
60478
本体サイズ：スピーカー：幅28.9×奥行6.3×高さ6.6cm 重量425g
ワイヤレス送信機：幅4.1×奥行1.5×高さ7.5cm 重量43g
原産国：中国
テレビの音声が手元で聞ける
ワイヤレス伝送距離：最大30m
人の声が聞き取りやすくなるクリア音声スイッチ
電池残量を気にしないで使えるACアダプター付属
【スピーカー(受信機)】
・スピーカー：40mm×2、パッシブラジエーターユニット×2
・実用最大出力：2W×2
・電源：ACアダプター(DC5V/2A)、単3乾電池×4(別売)
・出力端子：3.5mmステレオミニジャック
・電池持続時間：約26時間
【ワイヤレス送信機】
送信周波数帯：2.4GHz帯
・到達距離：約30m
・電源：ACアダプター(DC5V/0.55A)
・入力端子：3.5mmステレオミニジャック
セット内容：スピーカー(受信機)、ワイヤレス送信機(コード長1.5m)、スピーカー用ACアダプター(コード長1.5m)、ワイヤレス送信機用ACアダプター(コード長1.5m)、RCA変換ケーブル(コード長10cm)、メッセージカード
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落札価格8316円
523 入札履歴
終了
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