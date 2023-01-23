『シャツ ブラウス East End Highlanders / バンドカラーシャツ＜130-150cm＞【2024年最新】 』はヤフオクでから03月12日 06時 23分に出品され03月12日 06時 23分に終了予定です。即決価格は8,316円に設定されています。現在615件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。北海道からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 ZOZO問い合わせ番号:76614145

ショップ:Les Quatre Cents Coups，キャトルサンク

ブランド:EAST END HIGHLANDERS，イーストエンドハイランダーズ

商品名:East End Highlanders / バンドカラーシャツ＜130-150cm＞

カテゴリ:トップス>シャツ/ブラウス

ブランド品番:445510642

素材:コットン100% / Cotton100%

原産国:日本製 / MADE IN JAPAN

カラー:グレー

サイズ:130，140

企画ID:1635998，1633404，1633401