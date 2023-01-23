『THE NORTH FACE ザ・ノース・フェイス B.P NMJ72359 NMJ72359 キッズ デイバック【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月05日 21時 29分に出品され03月05日 21時 29分に終了予定です。即決価格は8,316円に設定されています。現在629件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
トレッキングからデイリーユースまで幅広く活用できる、17リッター容量のキッズ用中型デイパック（リュック）です。メイン生地にはリサイクル素材を採用し、環境保護へも配慮しています。メインコンパートメントとサブコンパートメントで構成し、フロント右側からメイン内部へのアクセスが可能。内部には、タブレットなどの電子機器を収納する専用スリーブを設けています。サイドにはボトルなどが入れられるメッシュポケットを配備。収納可能なウィング付きのウエストベルトを装備。本体内部にネームホルダーを設けています。
≪商品詳細≫
素材
210Dリサイクルマイルドナイロン（K、SC、UN、NT、MP） 450Dリサイクルポリエステル（CB） 420Dリサイクルナイロン（SC、UN、CB）サイズ目安
【ONE SIZE】幅：26cm 高さ：39cm まち：16cm 容量：17L
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落札価格8316円
629 入札履歴
終了
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