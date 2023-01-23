『ワンピース 【KIDS】入卒式にも/ボレロセットアップ【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月17日 01時 18分に出品され03月17日 01時 18分に終了予定です。即決価格は8,316円に設定されています。現在309件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
ZOZO問い合わせ番号:70812328
ショップ:ROPE PICNIC，ロぺピクニック
ブランド:ROPE PICNIC，ロペピクニック
商品名:【KIDS】入卒式にも/ボレロセットアップ
カテゴリ:ワンピース/ドレス>ワンピース
ブランド品番:2023-C-GRQ13000
素材:（ボレロ） （表地） ポリエステル 100% （裏地） ポリエステル 100% （ワンピース） （表地（上身頃）） ポリエステル 100% （裏地（上身頃）） ポリエステル 100% （衿） ポリエステル 89% 綿 11% （スカート部分表地） （基布） ポリエステル 100% （刺繍糸） ポリエステル 100% （スカート部分裏地） ポリエステル 100%
原産国:中国製
カラー:ブルー系その他4，ピンク系その他2
サイズ:110，120，130
企画ID:1530443，1515744，1472849
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落札価格8316円
309 入札履歴
終了
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