『ワンピース 【KIDS】入卒式にも/ボレロセットアップ【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月15日 16時 24分に出品され04月15日 16時 24分に終了予定です。即決価格は8,316円に設定されています。現在77件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 ZOZO問い合わせ番号:70812328

ショップ:ROPE PICNIC，ロぺピクニック

ブランド:ROPE PICNIC，ロペピクニック

商品名:【KIDS】入卒式にも/ボレロセットアップ

カテゴリ:ワンピース/ドレス>ワンピース

ブランド品番:2023-C-GRQ13000

素材:（ボレロ） （表地） ポリエステル 100% （裏地） ポリエステル 100% （ワンピース） （表地（上身頃）） ポリエステル 100% （裏地（上身頃）） ポリエステル 100% （衿） ポリエステル 89% 綿 11% （スカート部分表地） （基布） ポリエステル 100% （刺繍糸） ポリエステル 100% （スカート部分裏地） ポリエステル 100%

原産国:中国製

カラー:ブルー系その他4，ピンク系その他2

サイズ:110，120，130

企画ID:1530443，1515744，1472849