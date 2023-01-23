『Molo(モロ) Camie Artist Flowers ロングスリーブワンピース（size92/98〜size146/152）【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから05月02日 04時 54分に出品され05月02日 04時 54分に終了予定です。即決価格は8,316円に設定されています。現在522件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。茨城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 素材



オーガニックコットン 95％ エラスティン 5%





※ヨーロッパの子供服のサイズは6cm刻みのcm表記です。

参考サイズ(表記サイズ→日本サイズ）

62→60cm 68→70cm 74→75cm 80→80cm 86→85cm 92→90cm

98→100cm 104→105cm 110→110cm 116→115cm 122→120cm

128→130cm 134→135cm 140→140cm 146→145cm 152→150cm



※ブランド、デザインにより異なります。



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