『鼻水吸引器 2WAY 電動 噴射付き 鼻洗浄 パワフル 鼻吸い器 医療機器認証取得 据え置き型 2タイプ シリコンノズル 鼻水 鼻づまり ムズムズ 乾燥【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月11日 13時 30分に出品され04月11日 13時 30分に終了予定です。即決価格は8,316円に設定されています。現在529件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。和歌山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
型式/モデル：HNA-1000/HNA-1000Y
医療機器認証番号：302AFBZX00005000
一般的名称：電動式可搬型吸引器
販売名：パワフル電動鼻吸い器
吸引圧力：-83kPa±9%
吸引ポンプの排気流量：10L/分±20%
噴射圧：+5kPa以上
定格電圧：DC12V、1.5（専用のACアダプタを使用）
サイズ：145mm x 120mm（本体）
重量：562g（本体）
セット内容：本体、専用ACアダプタ、ホース2本、吸引ノズル2種、吸引キット、噴射キット、取扱説明書(保証書付き)、添付文書
動作条件：温度：5〜40、湿度：15〜90%(結露しないこと)
大気圧：700hpa〜1060hpa
防塵防水保護等級：IP22
製造業者/製造国：HuBDIC Co.，Ltd./大韓民国
製造販売業者：ヒュービディックジャパン株式会社
注意事項
・吸引と噴射、二つを同時使用することはできません。本体にホースを接続する際は一本のホースのみ接続してください。
・使用時、1回に3〜5秒ほどの短時間で吸引を繰り返します。
・鼻水以外のものを吸引しないでください。故障の原因となります。
・モニターの発色具合により実際の商品と色が異なる場合がございます。
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¥ 8505
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¥ 8610
落札価格8316円
529 入札履歴
終了
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