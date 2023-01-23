『鼻水吸引器 2WAY 電動 噴射付き 鼻洗浄 パワフル 鼻吸い器 医療機器認証取得 据え置き型 2タイプ シリコンノズル 鼻水 鼻づまり ムズムズ 乾燥【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月11日 13時 30分に出品され04月11日 13時 30分に終了予定です。即決価格は8,316円に設定されています。現在529件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。和歌山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 型式/モデル：HNA-1000/HNA-1000Y

医療機器認証番号：302AFBZX00005000

一般的名称：電動式可搬型吸引器

販売名：パワフル電動鼻吸い器

吸引圧力：-83kPa±9%

吸引ポンプの排気流量：10L/分±20%

噴射圧：+5kPa以上

定格電圧：DC12V、1.5（専用のACアダプタを使用）

サイズ：145mm x 120mm（本体）

重量：562g（本体）

セット内容：本体、専用ACアダプタ、ホース2本、吸引ノズル2種、吸引キット、噴射キット、取扱説明書(保証書付き)、添付文書

動作条件：温度：5〜40、湿度：15〜90%(結露しないこと)

大気圧：700hpa〜1060hpa

防塵防水保護等級：IP22

製造業者/製造国：HuBDIC Co.，Ltd./大韓民国

製造販売業者：ヒュービディックジャパン株式会社

注意事項

・吸引と噴射、二つを同時使用することはできません。本体にホースを接続する際は一本のホースのみ接続してください。

・使用時、1回に3〜5秒ほどの短時間で吸引を繰り返します。

・鼻水以外のものを吸引しないでください。故障の原因となります。

・モニターの発色具合により実際の商品と色が異なる場合がございます。