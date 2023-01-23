『キッズ/GYMPHLEX/ジムフレックス/くるみボタンフードボアベスト/もこもこ/くるみボタン/品番：J-1142PL【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月30日 14時 57分に出品され03月30日 14時 57分に終了予定です。即決価格は8,316円に設定されています。現在588件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山形県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
定番人気のボアベストが、デザインそのままキッズサイズに。
軽くてあたたかいボアに、お馴染みグリフィンのシンボルマークがかわいいポイント。
小さいだけで、キュンとするかわいさ。
男の子・女の子どちらでも合わせやすいカラー展開。
素材 ポリエステル75% アクリル25%
-Size-
95(S)：肩幅25cm 着丈35cm 身幅33cm
115(M)：肩幅28cm 着丈38cm 身幅37cm
135(L)：肩幅31cm 着丈45cm 身幅41cm
MADE IN CHINA
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落札価格8316円
588 入札履歴
終了
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