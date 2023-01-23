『ダウン ダウンジャケット 「WEB限定」TAION KIDS リバーシブルボアダウン【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月17日 01時 18分に出品され03月17日 01時 18分に終了予定です。即決価格は8,316円に設定されています。現在659件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 ZOZO問い合わせ番号:78745553

ショップ:NOLLEYS，ノーリーズ

ブランド:TAION，タイオン，NOLLEYS，ノーリーズ

商品名:【WEB限定】TAION KIDS リバーシブルボアダウン

カテゴリ:ジャケット/アウター>ダウンジャケット/コート

ブランド品番:3-0205-6-04-074

素材:(表生地)ナイロン100%，(中綿)ダウン95%，フェザー5%，(裏生地)ポリエステル100%，(別布)綿60%，ナイロン40%

原産国:中国製

カラー:キナリ，ブラック，オリーブ

サイズ:120cm，130cm，140cm

企画ID:1686362，1670486，1660467，1660462，1660461，1656765