『ダウン ダウンジャケット 「WEB限定」TAION KIDS リバーシブルボアダウン【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月17日 01時 18分に出品され03月17日 01時 18分に終了予定です。即決価格は8,316円に設定されています。現在659件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
ZOZO問い合わせ番号:78745553
ショップ:NOLLEYS，ノーリーズ
ブランド:TAION，タイオン，NOLLEYS，ノーリーズ
商品名:【WEB限定】TAION KIDS リバーシブルボアダウン
カテゴリ:ジャケット/アウター>ダウンジャケット/コート
ブランド品番:3-0205-6-04-074
素材:(表生地)ナイロン100%，(中綿)ダウン95%，フェザー5%，(裏生地)ポリエステル100%，(別布)綿60%，ナイロン40%
原産国:中国製
カラー:キナリ，ブラック，オリーブ
サイズ:120cm，130cm，140cm
企画ID:1686362，1670486，1660467，1660462，1660461，1656765
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落札価格8316円
659 入札履歴
終了
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