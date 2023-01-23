『最大P+11% ノースフェイス リュック キッズ リュックサック デイパック キッズパックス レクタング THE NORTH FACE nmj72359 こども 子供 男の子 女の子【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月17日 03時 15分に出品され03月17日 03時 15分に終了予定です。即決価格は8,316円に設定されています。現在640件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 ノースフェイス キッズ リュック

商品:ノースフェイス リュック キッズ リュックサック デイパック キッズパックス レクタング THE NORTH FACE nmj72359 こども 子供 男の子 女の子

カラー: 1.ブラック

，2.スーパーソニックブルー

，3.スモーキーグレープ

，4.ニュートープグリーン

，5.アーバンネイビー

，6.tnfキャンプブラウン



サイズ(約):横26cm×縦39cm×マチ16cm ※公式

【ベルト】〜72cm

素材:210Dリサイクルマイルドナイロン（K、SC、UN、NT、MP）

450Dリサイクルポリエステル（CB）

420Dナイロン（SC、UN）

重さ(約):465g/17L



生産国:ベトナム

備考:【メイン開閉】ダブルファスナー

外側/

オープンポケット×2

ファスナーポケット×1(キーフック×1※メイン直結ファスナー有)

フック×1

内側/

ネームタグホルダー×1



※ネームタグカードは付属しません

※前ポケット直結ファスナー有



※可動式チェストベルト(笛付き)

※胴固定ベルト(ポケット有)



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