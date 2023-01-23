『最大P+11% ノースフェイス リュック キッズ リュックサック デイパック キッズパックス レクタング THE NORTH FACE nmj72359 こども 子供 男の子 女の子【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月17日 03時 15分に出品され03月17日 03時 15分に終了予定です。即決価格は8,316円に設定されています。現在640件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
ノースフェイス キッズ リュック
商品:ノースフェイス リュック キッズ リュックサック デイパック キッズパックス レクタング THE NORTH FACE nmj72359 こども 子供 男の子 女の子
カラー: 1.ブラック
，2.スーパーソニックブルー
，3.スモーキーグレープ
，4.ニュートープグリーン
，5.アーバンネイビー
，6.tnfキャンプブラウン
サイズ(約):横26cm×縦39cm×マチ16cm ※公式
【ベルト】〜72cm
素材:210Dリサイクルマイルドナイロン（K、SC、UN、NT、MP）
450Dリサイクルポリエステル（CB）
420Dナイロン（SC、UN）
重さ(約):465g/17L
生産国:ベトナム
備考:【メイン開閉】ダブルファスナー
外側/
オープンポケット×2
ファスナーポケット×1(キーフック×1※メイン直結ファスナー有)
フック×1
内側/
ネームタグホルダー×1
※ネームタグカードは付属しません
※前ポケット直結ファスナー有
※可動式チェストベルト(笛付き)
※胴固定ベルト(ポケット有)
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ニューバッグワカマツ
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落札価格8316円
640 入札履歴
終了
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